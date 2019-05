Foder till kor tusentals kronor dyrare

– Det är mycket tufft alltså. Nu har vi tömt allt vi kan på fodersidan, vi har mycket vall som måste sås om på grund av att de är sönderbrända. I och för sig har vi tidigt jordbruk men det måste komma regn, annars händer det inget, säger Stefan Gård, ordförande i Sveriges mjölkbönder som är ute och sår på åkrarna när jag träffar honom på gården Tolerud här utanför Säffle.

För fjolårets torka och långa värmebölja har lett till stora ekonomiska problem för lantbrukare över hela landet. Inte minst för de lantbrukare som också har djur och till exempel mjölkkor. Föreningen Sveriges Mjölkbönder organiserar 1 000 av landets 3 500 mjölkproducerande lantbruksföretag.

I en rapport från Sveriges mjölkbönder som ordföranden Stefan Gård visar, står det att kostnaderna för fodret det senaste året, fram till och med mars månad i år, ökat med 10 000 kronor extra för varje mjölkko om man räknar in inköpen av extra foder och fler ensilagebalar med gräs som konserverats vid sommarens skördar.



– Vi fick skörda träda och så vidare. Problemet med det är ju att det var dåligt vallfoder, bara våmfyllnad. Kostnadsmassan per djur har vi räknat på att det ska vara lite drygt 10 000 kronor per djur, säger Stefan Gård.



För Stefan Gård själv så har hans 75 mjölkkor alltså kostat honom 750 000 kronor extra i ökade foderkostnader det senaste året efter torkan och värmen. Han välkomnar hjälp från samhället med torkstöd, men de pengarna äts upp, enligt honom, av nya skatter som påverkar lönsamheten för hans och andra lantbrukares företag.

– Det är tufft ekonomiskt. Riksdag och regering talar ju om att nu ger vi extra torkstöd och så här. Men samtidigt som de gör det, så höjer de energiskatten. Det gör att det som jag får i torkstöd, går åt i ökade energikostnader, säger Stefan Gård vid Sveriges Mjölkbönder.