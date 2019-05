Sent mål fullbordade Degerfors otroliga vändning

– Att vända ett 0-2-underläge till seger 3-2 det gör man ju inte så speciellt många gånger, så det här är en otroligt skön känsla, säger Degerfors tränare Stefan Jacobsson.



Men vi tar det från början. Brommapojkarnas Philip Hellqvist gjorde 1-0 i 21:a minuten, samme Hellqvist utökade sedan BP:s ledning till 2-0 i början av andra halvlek framspelad av Dusan Jajic. Då såg det jobbigt ut för Degerfors.



– 1-0 var en kalldusch och sen kommer 2-0 på en hörna i början av andra och då var ju uppförsbacken enorm. Sen får vi ett jätteviktigt psykologiskt reduceringsmål bara minuter efteråt. Jacob Ortmark drömmer upp den i första krysset, de ger oss väldig energi. Sen har vi en slutforcering i 35 minuter som heter duga och på sätt och vis skipas väl rättvisa när vi tillslut vinner. Vi är inne i ett fint stim just nu, menar Stefan Jacobsson.



Matchhjälte i matchen 92:a minut blev Gustav Granath.



– Ja, det var bara glädje och skönt att det tog slut precis efter att jag gjorde mål, säger Gustav Granath.



Hur gick målet till?



– Vi lyfte in bollen och efter en tilltrasslad situation så kunde jag lägga in bollen turligt mellan benen på målvakten.



Målet som Gustav Granath skickade in fullbordade alltså vändningen från 0-2 till 3-2 efter 2-2-målet i 88:e av Erik Björndahl. Det här gör att Degerfors, efter andra raka segern nu huserar på en fin andra plats i Superettantabellen med 13 poäng efter sju matcher. Det här ger arbetsro menar tränare Stefan Jacobsson.



Degerfors nästa match spelas torsdag nästa vecka mot Norrby på hemmaplan.