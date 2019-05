Munkfors tänder upp gatubelysningen igen

Socialdemokratiska kommunalrådet i Munkfors, Mathias Lindquist, berättar varför man tagit beslutet.

– Vi har fått klagomål men sen har vi rent politiskt känt att vi vill se över det. Vi har fått in synpunkter både till kommunen och via sociala medier.



Kommunstyrelsen beslöt under måndagen att man ska tända upp belysning igen från den 17 maj.