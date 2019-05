I Värmland förskrivs mest lugnande medicin i hela landet

Enligt socialstyrelsens nya rapport "Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom" framgår det att Värmland förskriver mest bensodiazepiner i hela landet. Detta då 29 procent av patienter med ångestsyndrom får läkemedlet.



– Det här är jämförelsevis ganska höga siffror och anledningen är att man historiskt satt in det här läkemedlet på patienter med ångest, då det har god effekt. Sen finns det också olika behandlingstraditioner, där man i vissa områden är mer benägen att använda behandlingen, säger Maja Deckner verksamhetschef på psykiatriska öppenvårdmottagningen i Karlstad.



Bensodiazepiner förskrivs alltså till 29 procent av patienter med ångestsyndrom i Värmland. Detta trots att socialstyrelsens målnivå säger att det inte bör överstiga tio procent. Men det finns sätt att minska förskrivandet.



– Undvik så långt som möjligt att sätta in, se om det finns andra alternativ. Om man sätter in så måste man vara tydlig med att det är en kortsiktig behandling och ha en plan för nedtrappning och att det följs upp att behandlingen avslutas. Patienter som redan har läkemedlet, där ska man göra upp en plan för nedtrappning tillsammans med sjuksköterska och läkare, säger Maja Deckner.