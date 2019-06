Zulueta vann finalen av P4 Nästa Värmland

Bandet Zulueta, med låten King of the ocean, tog hem flest röster från publiken och juryn under regionsfinalen. Bandets medlemmar heter Sebastian Edman, Benjamin Edman, Linus Jonsheden och Arvid Josteus. De kommer nu att gå vidare till den omröstning som styr vilka som får vara med i riksfinalen.

– Det känns superkul, säger sångaren Benjamin Edman. Nu hoppas vi på att få lite spridning på vår musik och att fler får upp ögonen för oss.

Övriga deltagare i regionsfinalen var Wolver, Livia Rowe, Ida Staake och Dyess.