Semesterprat med Fredrik Apollo Asplund

Fredrik Apollo Asplund hittade tidigt till dansen som blev hans uttryckssätt och vägen in till en värld bortom den enda han kände till. Han har jobbat som dansare hela sitt liv. Den har tagit honom från Värmlandsskogarna via New York vidare till Damaskus.

Fredrik Apollo Asplund låter oss ta del av hans livsresa, om hur han valde dansen och äventyret framför tryggheten.