Den 20-årige mannen erkänner mord

Den man i 20-årsåldern som sitter anhållen misstänkt för mord på en 70-åriga kvinnan i Kil erkänner sig skyldig, det var NWT först att rapportera om.

Det var under onsdagskvällen som polisen fick in uppgifter som gjorde att de hittade den döda kvinnan i en bostad i Kil. Mannen och kvinnan kände varandra sedan tidigare enligt polisen, men de vill inte gå in närmare på vilken relation de hade till varandra.

Under fredagseftermiddagen begärdes mannen häktad med sannolika skäl misstänkt för mord.