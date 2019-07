Nödvändig skogsbränning kan skjutas upp

Länsstyrelsen vill bränna skog i naturreservatet Fräkensjömyrarna i Hagfors under sommaren. Men det går inte just nu eftersom det är för blött och fuktigt i de norra delarna av Värmland. Om det inte blir en torrperiod under sommaren så lär det inte bli någon bränning där. Länsstyrelsens kontrollerade bränningar är nödvändiga för att skapa en gynnsam miljö för växter och djur som trivs i bränd skog.

– Vi behöver bränna stående skogar i större utsträckning mot vad vi har gjort, säger Dick Östberg, reservatsbildare på Länsstyrelsen. De här arterna ska inte bara klara sig utan också få en dräglig tillvaro som sträcker sig över lång tid.

Den bränning som är tänkt att göras i Fräkensjömyrarna skulle göras under 2018, men då ställde sig istället torkan i vägen eftersom risken för att branden skulle spritt sig var hög.