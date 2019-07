Skogsbranden i Grums under kontroll: "Vi har haft tur"

Efter ett omfattande släckningsarbete väljer räddningstjänsten att avveckla en hel del bemanning inför kvällen.

– Branden är under kontroll. Vi kommer ha en liten bemanning på plats under resten av kvällen, natten och under morgonen. De helikoptrar vi haft kommer avvecklas, säger Magnus Lundqvist, räddningschef i beredskap.

Enligt räddningstjänsten har släckningsarbetet gått bra.

– Vi har haft tur i och med att vinden legat åt rätt håll. Terrängen har också gjort att elden inte spridit sig så mycket, säger Magnus Lundqvist.