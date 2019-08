Skoghalls avlopp anmäls till EU-domstolen

– Det känns olyckligt att vi är med där i listan fortfarande, säger Hammarös vatten- och avloppschef Anna Söderlindh till P4 Värmland.

Hammarös ena reningsverk, Sättersviken, hade inkörningsproblem efter starten 2007, enligt Anna Söderlindh. Sedan har det fungerat bra, säger hon, men 2018 uppstod problem med kvävereningen.

– Under 2018 fick man in en störning under den kalla perioden. Då har man också svårt att få igång reningen. Vi har även under 2019 haft lite problem under den kalla perioden, men nu har det återhämtat sig och är bra värden.

Utöver Skoghall pekas även Borås, Habo, Töreboda, Lycksele, Malå, Mockfjärd, Pajala, Robertsfors och Tänndalen ut i EU-kommissionens anmälan. Sverige riskerar höga böter om man fälls i EU-domstolen.