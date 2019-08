Kristoffersson snabbast i WRC2-klassen

Johan Kristoffersson och hans kartläsare Stig Rune Skjærmoen var snabbast i WRC2-klassen under rallyt som inleddes under torsdagen. Rallyt avgörs under helgen och andra sträckan drar igång strax efter kl 8 under fredagsmorgonen.

Kristoffersson kunde starta som planerat trots att man körde på en sten i shakedown tidigare under torsdagen.

Och i junior-VM så ligger Dennis Rådström från Torsby på plats 45.