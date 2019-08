United vände och vann

Gästande Nyköping hade det mesta i en match där United inte alls var med stundtals. Med underläge 0-1 ryckte man upp sig och vände på matchen och kunde införskaffa tre blytunga poäng till seger 2-1.

– Ja, man får kalla det en riktig skitseger, men det är dem vi behöver just nu och ibland ser det inte alltid topp ut och vi kan inte förvänta oss att spela ut alla lag. Men det är en skön seger totalt, säger lagkaptenen Erik Sachs.

Otroligt viktiga poäng att haka på i topp fem, topp sex striden, vad mer måste till?

– Det är väl att få ordning på vårt spel lite mer, vi kan betydligt bättre än vad vi visar idag, men ändå vinner vi. Men som sagt får vi till spelet så får vi se fler vinster framöver.

Team TG borta nästa söndag, ytterligare ett lag ni skall slå?

– Ett duktigt fotbollslag det också, men det gäller att vi går in och gör en bra insats där med. Varje match är en final just nu så det är bara gå in och vinna matcher.

Matchfakta

Carlstad United-Nyköpings BIS 2-1 (0-0, 2-1)

Andra halvlek: 0-1 (51') Enis Ahmetovic (straff), 1-1 (70') Timothy McNeil (straff), 2-1 (81') Lukas Röhse.

Publik: 235.