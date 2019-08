Planerade tågproblem under veckan

Strömmen kommer att vara borta mellan klockan 8 och klockan 18. Stoppet mellan Karlstad och Kristinehamn varar hela veckan.

– Det går inga tåg från Karlstad C överhuvudtaget i dag. Under veckan behöver man hela tiden titta på trafikinformationen , säger Per Sidetun, trafikchef för tåg på Värmlandstrafik, under måndagen.

I ljudklippet kan du höra mer om de planerade problemen.