Bilkyrkogård hårt drabbad av skadegörelse

För några år sedan berättar Tomas Ivarsson att han bland annat hade flera folkvagnsbussar. I dag har han nästintill inga kvar. Det som står kvar är det som fanns inne i folkvagnsbussarna.

– Jag har väldigt många som går in och förstör, slår sönder, går in i husen och stjäl bildelar, säger Tomas Ivansson, son till en av bröderna som startade verksamheten under 1950-talet.

Bilkyrkogården brukar kallas ett monument över en tid som flytt. Den har gått ifrån att vara en destruktionsplats för bilar till en kulturell mötesplats och är numera norra Europas enda bilskrot i sitt slag.