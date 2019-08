Riddaren "Gunnar of Warmland" i show i England

Där kan man beskåda "Gunnar av Warmland" som är så kallad Knights marshall i tornerspelet. Han leder de engelska riddarna i rött med sin stora träslägga mot fransmännen i blått.

– Jag har erfarenheter av både strider och hästridning sedan tidigare. Och när min flickvän Emily tog med mig till deras föreställning så berättade jag att jag hade lite erfarenhet av det här, jag frågade om de skulle vilja ha med någon från Sverige och de svarade absolut, säger Jasper Molander som är skådespelare som spelar riddaren "Gunnar of Warmland" i showen The Knights of Royal England.