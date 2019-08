Dubbla värmländska SM-guld på 100 meter

Värmlandsbördiga Irene Ekelund, som tävlar för Spårvägens FK, visar fin form. Under Finnkampen sprang hon på 11.44 vilket är den bästa tiden hon gjort sedan 2013 och fjärde bästa i karriären. Under 100-metersfinalen i Karlstad under fredagskvällen sprang hon på 11.51, vilket räckte för att ta hem SM-guldet.

Herrarnas 100-meterslopp vanns av storfavoriten Henrik Larsson, IF Göta, som sprang i mål på 10.26. Larsson, som jagar det svenska rekordet på 10.18, fick under kvällen nöja sig med att sätta SM-rekord.