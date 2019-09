Fortsatt kostnadsfri psykologisk hjälp på universitetet

Den psykologiska behandlingen ingår i psykologstudenternas utbildning att träna på att behandla. Och det är personer med måttliga svårigheter som är välkomna.

– Vi ser nog ett ganska typiskt genomsnitt för hur det ser ut för befolkningen i stort. Det är ganska mycket stress, nedstämdhet och ångest. Och vi söker nu personer med måttlig problematik, men som ger våra studenter "tuggmotstånd", säger Daniel Wallsten, legitimerad psykolog och ansvarig för mottagningsverksamheten på psykologprogrammet.

Verksamheten lyder under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att journal förs och att tystnadsplikt och sekretess gäller. Behandlingen sker individuellt med regelbundna samtal en gång per vecka under högst tre terminer.