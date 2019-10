Marcus Berg ger Sverige ledningen mot Spanien

Efter en chansrik första halvlek som stod 0-0 så gjorde Marcus Berg 1-0 fem minuter in i den andra halvleken. Robin Quaison lyfte in bollen till Berg som nickade från nära håll. David de Gea i spanska målet gjorde en jätteräddning. Returen gick ut till Emil Forsberg som sköt från nära håll rakt på de Gea. Den returen hamnade sen hos Berg som bara centimetern från mållinjen kunde nicka in bollen till 1-0.

Skönt mål för Berg som haft svårt med målskyttet i landslaget under en längre tid. Senaste landslagsmålet kom i Nations League mot Ryssland för nästan ett år sedan.

Målet var inte orättvist då Sverige skapade flera vassa chanser i slutet av den första halvleken, framförallt genom en pigg Robin Quaison. Spanien inledde dock matchen klart bäst och Robin Olsen gjorde flera jätteräddningar. Efter 12 minuters spel hade Sverige 8 passningar mot Spaniens 103. Spanien skapade även lägen efter Sveriges ledningsmål, men även då höll Olsen tätt.

I den andra matchen i gruppen så leder Rumänien med 1-0 hemma mot Norge. Om resultaten står sig behåller Sverige den viktiga andraplatsen en poäng före trean Rumänien. Sverige möter Rumänien på bortaplan i nästa omgång. I sista omgången möter Sverige Färöarna hemma medan Rumänien möter gruppettan Spanien på bortaplan.

