Rinken delas i fyra delar

Jan Ingman är styrelseledamot i Värmlands hockeyförbund och har jobbat för att förändra ungdomshockeyn under många år. Nu ska hockeyn bli rolig för fler under längre tid. Under nästa säsong kommer hockeyrinken att delas upp i fyra delar. Planerna ska delas av med låga sarger och nät. Laguppställningarna ska vara flexibla för att så många som möjligt ska få tillfälle att spela. Mindre planer betyder också ett snabbare spel.

– Det här kommer att införas nästa säsong, det är bara att gilla läget, säger Jan Ingman.