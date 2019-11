Karlstads revyhistoria samlad i en bok

Under fyra decennier var Alvar Anil regerande revykung i Karlstad och en av de främsta i landet - med nyårsrevyn som återkommande höjdpunkt. Han fick sluta under tråkiga omständigheter 1979 och 1981 startades en ny revy under namnet Cabary som är igång än idag.

Nu finns hela Karlstads revyhistoria att grotta ner sig i i en nyutgiven bok med namnet Fart och fläkt och lagom fräckt. Vi fick besök av Gunvor Nyman och Staffan Lindström som är författare till boken.

– Jag tror att revyn har en framtid, att komma ner på det lokala och att se någon framför sig är något folk i Karlstad vill ha, säger Staffan Lindström som också var med och startade den nya revyn, Cabary.