Värmlänning försvarspolitisk talesperson för (M)

Under tisdagen utsåg Moderaternas partiledare Ulf Kristersson nya talespersoner för partiet. Och på försvarssidan fick Värmlänningen och Arvikabon Pål Jonson ansvaret. Tanken är också att han ska kunna ta över efter Beatrice Ask som ordförande i riksdagens försvarsutskott, Jonson är nominerad till det då Ask nyligen blev landshövding i Sörmland.

Pål Jonson är idag Moderaternas europapolitiske talesperson och 2:e vice ordförande i EU-nämnden. Han blev invald i riksdagen 2016.

- Jag ser fram emot att få leda Moderaternas arbete i försvarsutskottet och fortsätta utveckla vår politik på detta område. Förtroendet för vår försvarspolitik har ökat under de senaste åren, säger Pål Jonson säger i ett pressmeddelande under tisdagskvällen.