Ny femetta för Färjestad

Färjestad gick till pausvila med 3-0 efter den första perioden och avgjorde matchen tidigt i den andra då man gick fram till 5-0 innan Oskarshamn kunde reducera till 5-1 som också blev slutresultatet.

En av Färjestads målskyttar, Daniel Viksten gläds åt lagest sköna start på det nya året med nio poäng av nio möjliga.

– Ja vi har kommit igång bra efter jul då vi torskade tre matcher så det var skönt efter nyår att steppa upp lite och ta tre sköna segrar, det är bra att vi kommit igång lite igen.

Tillbaka målmässigt igen efter seger först över Linköping med 3-1, sedan 5-1 mot Malmö och nu 5-1 även mot Oskarshamn, vad är hemligheten?

– Jag vet inte riktigt vad hemligheten är, det är i alla fall bra att vi släpper in lite mål, något som vi snackat om då vi början av säsongen släppte in mer än tre mål per match och viktigt nu att vi hållit ner det till ett och viktigt till ett slutspel också att hålla nere siffrorna bakåt för framåt vet vi att vi kan göra mål.