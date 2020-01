Äntligen seger för Karlstad IBF

Det har varit en tuff tuff tid för Karlstad IBF där det inte bara blivit sex raka förluster. Flera av matcherna har dessutom tappats genom att motståndarna vänt och prickat in mål i slutskedet.



Det såg också ut att kunna bli en likadant mot Nacka, när Kibf tappade in 3-3, med två minuter kvar. Men Adina Alfredsson gav sitt lag mental boost när hon smällde in 4-3, 54 sekunder in i förlängningen.

--Jätte-, jätteskönt. Vi var verkligen värda detta. Men vi borde fått tre poäng i dag, säger segerskytten Alfredsson.



Och hon tror också att segern kan betyda mycket mentalt för laget i den fortsatta kampen för att nå en slutspelsplats:

– Det känns jättebra i psyket inför fortsättningen.



Nu väntar ett hett derby mot Skoghall, på onsdag. Ett jumboplacerat Skoghall som kommer att kriga för poäng, för att försöka ta sista chansen att hänga kvar.

– Det kommer att bli tufft, men givetvis riktigt kul, säger Alfredsson.

JOAKIM LINDSTRÖM

