Flera kommuner ställer in fullmäktigemöten

Så här resonerar kommunerna i nuläget (alla betonar att det kan ändras från dag till dag):



Munkfors:

Håller KF 31 mars som planerat men stryker punkten allmänhetens frågestund.



Forshaga:

Planerar nästa KF-möte 7 april.



Hagfors:

Håller KF-möte 30 mars men allmänheten kommer inte ha tillgång.



Eda:

KF-mötet 18 mars ställs in.



Kristinehamn:

Har nästa KF-möte 26 mars som planerat i dagsläget.



Säffle:

Nästa KF är 27 april. Har inte tagit något beslut om ändring än.



Grums:

Ställer in torsdagens (18 mars) KF-möte men planerar att hålla sammanträde 7 april, då i en större lokal.



Årjäng:

Nästa KF-möte 30 mars är inställt.



Storfors:

Genomför nästa KF-möte 8 april i nuläget.



Kil:

Inget beslut fattat i nuläget.



Arvika:

Planerar hålla KF-möte 30 mars som tänkt.



Karlstad:

KF-möte hålls 19 mars men besökare uppmanas att följa sändningen via webb-tv eller närradio istället för på plats.



Sunne:

Ställde in KF-möte 16 mars och har inte tänkt på något alternativ för genomförande.



Torsby:

Nästa KF-möte hålls den 27 april. Ser över möjligheten att ha sammanträdet på distans.



Hammarö:

KF-möte 30 mars kommer att genomföras med en uppmaning till riskgrupper att avstå.



Filipstad:

Inget svar.