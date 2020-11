Arbetsmiljöproblemen ökar under pandemin: "Något helt nytt"

– Det avviker markant från hur det sett ut tidigare år. Det här är något helt nytt, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare på Previa.

Korttidsfrånvaron under vecka 45 var historiskt hög. Räknat per 100 000 medarbetare låg frånvaron för fysiska besvär på 2600 dagar i år jämfört med 950 samma vecka förra året. Korttidsfrånvaro på grund psykosociala arbetsmiljöproblem har också ökat tydligt under coronapandemin. Marie Steneskog Nyman menar att man kan se tydliga kopplingar till arbetet hemifrån.

– Om man tänker med den fysiska ohälsan så kanske det är så att vi inte har riktigt bra arbetsplats hemma utan slarvar med det och sitter vid köksbordet eller i soffan och jobbar. Gör man det under en längre period så påverkas kroppen. Dessutom är det troligtvis ett ökat stillasittande jämfört med hur vårt normala liv ser ut, säger Maria Steneskog Nyman.

Det är främst nack- och ryggbesvär som ökat när folk flyttat sina kontor till hemmet. Att arbeta hemifrån kan också leda till en brist i den sociala arbetsmiljön menar Steneskog Nyman och lyfter samtalen vid kaffeautomaten som en viktig del i arbetet som nu försvunnit för många.

Hon menar att det främst är dom som mådde psykiskt dåligt innan som nu drabbas ännu hårdare.