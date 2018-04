Ytterligare avhopp på Sverigedemokraternas valsedel

Nr 10 på SD:s valsedel i höstens fullmäktigeval på Gotland vill inte längre låta sig väljas. Hans-Ola Hansson säger till P4 Gotland att han har meddelat Sverigedemokraternas valadministratör på riksorganisationen att han drar tillbaka sin kandidatur.



Sedan tidigare har nummer 12 på listan gjort samma sak. Båda uppger de personstriderna i partiet, med den utbytta styrelsen, som orsak.



Hans-Ola Hansson säger att det är tråkigt, det som hänt, att han inte längre vill, för han står fortsatt bakom partiet. Han säger att den gamla styrelsen jobbat hårt för att gå in i en valrörelse i år. Men efter årsmötet kände han sig "bortskuffad".



Som P4 Gotland berättat anser den gamla styrelsen att det skedde en kupp på årsmötet när den nya styrelsen utsågs och nya distriktsordföranden Lars Engelbrektsson valdes.



Hans-Ola Hansson säger till P4 Gotland att han hoppats på att SD på riksnivå skulle ha reagerat på det överklagande som den bortröstade styrelsen lämnat in - där de ifrågasatte årsmötets giltighet, för det sätt styrelsen röstades bort. Så har inte skett, säger han. Han vill inte fortsätta med det lokala partiarbetet under den nya styrelsens ledning.



Redan efter det första avhoppet stod det klart för nyvalda distriktsordföranden Lars Engelbrektsson att fullmäktigevalsedeln måste tryckas om. Detta eftersom det på listan också saknas namn som den nya styrelsen vill ha med.