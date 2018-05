Strömlös manöveroduglig färja utreds inte

Ärendet kring maskinhaveriet är avslutat. Både hos Transportstyrelsen och Statens haverikommission.

Det var sent på kvällen den 24 mars som de 210 passagerarna på färjan Gotland från Oskarshamn till Visby fick uppleva att det plötsligt blev helt svart ombord, innan nödbelysningen gick igång.



Under dagen hade det utförts arbete på expansionstanken, "eller nån liknande", framgår av rapporten över händelsen. Olika insatser gjordes för att förhindra en så kallad black-out, alltså totalt strömbortfall, till följd av kylvattenfelet. Men kl. 22.32 blev det svart. "Gotland" fick maskinstopp på både generatorer och huvudmaskin.



Kaptenen ropade ut med jämna mellanrum att passagerarna skulle sitta och ta det lugnt.



Vid "black out" blir fartyget manöverodugligt. Den här natten i mars drev färjan utanför Visby utan att kunna ta sig till kaj, förrän efter återstart när temperaturen sjunkit.

Händelsen rapporterades som "sjöolycka" till Transportstyrelsen, där de inte närmare utrett om det finns lärdomar att dra. Inte heller Statens haverikommission utreder händelsen.



Det gäller visserligen en incident då fartyget blivit funktionsodugligt, men händelsen är inte sådan att det är obligatoriskt att syna den närmare, enligt lagen om undersökning av olyckor, framgår av haverikommissionens bedömning i en promemoria som P4 Gotland tagit del av.