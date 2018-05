Tung fotbollsförlust för P18

I början av matchen släppte P18 in mål efter mål och när halvlekssignalen ljöd på Hammarby IP låg Visbylaget under med hela 4-0. Ett resultat som var svårt att hämta in, säger tränaren Per Olsson Appelgren.

– Jag är besviken. Vi släpper in för många mål. Det beror ju dels på en del individuella misstag som man inte har råd att göra på den här nivån. Sen går vi bort oss i försvarsspelet emellanåt.