Berusade föräldrar gör midsommar jobbig för barn

Sara André, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället, tycker att det finns mycket man kan göra. Som vuxen medmänniska är det viktigaste att stanna upp och lyssna in om man tror att ett barn far illa, och sedan se till att barnet får det stöd det behöver. Men det är också viktigt att föregå med gott exempel och våga sätta gränser för andra vuxna som beter sig oansvarigt. Om man vet med sig att man har problem med alkohol finns det många att vända sig till, förutom vårdcentralen finns anonyma alkoholister och alkohollinjen. Det kan också vara bra att prata med och be andra vuxna om stöd.

Om du är ett barn som känner att du är i behov av att få hjälp är numret till BRIS 116111 och om du är vuxen är numret till alkohollinjen 020-84 44 48.