Lojal personal säkrar heldygnspsykiatrin

Det är tack vare lojal personal som man klarar bemanningen, säger Marie Härlin-Ohlander, verksamhetsområdeschef i psykiatrin.

– Detta är lite unikt i ett svenskt perspektiv, tror Marie Härlin-Ohlander, där det på många håll råder brist på sjuksköterskor under sommaren.

En förklaring till att man har personal till de 18 vårdplatserna i sommar tror Marie Härlin-Ohlander är det erbjudande som sjuksköterskorna i regionen fått sedan något år tillbaka. Det innebär att de får tio tusen kronor extra om de flyttar en semestervecka utanför semesterperioden, vilket en del har nappat på.

Dessutom tar man in återkommande timvikarier, alltså sjuksköterskor som vill jobba under sin semester och utöver dem hyr man in ett antal sjuksköterskor.

Att hyra in bemanningspersonal kostar, men Marie Härlin-Ohlander menar dock att de kommer att klara av att hålla sin budget.