Avvisades när hon buade åt SD

– Jag vill få svar på varför mitt sällskap blev avvisade, men inte nazisterna, säger Klara Doktorow.

Hon syftar på när den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen buade och skrek åt Anni Lööf (C) under hennes tal tidigare under Almedalsveckan.

– De (polisen) sa att vi inte fick bua när Jimmie Åkesson pratade, vi fick bara bua i pauserna. Men om man kollar på när NMR buade så gjorde de det när Annie Lööf pratade, säger hon.