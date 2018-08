Vilket parti tycker du mest som? Gör vår lokala valkompass!

Här kan du göra valkompassen för riksdagspartierna

Så har SVT gjort den lokala valkompassen

Vad är den lokala valkompassen?

Tidigare har det gjorts valkompasser där man som väljare kunnat jämföra sina åsikter mot partier och kandidater på riksdagsnivå. Det nya är att vi nu gett lokala partiföreträdare möjlighet att svara på ett antal valkompassfrågor som vi sedan låter väljarna jämföra sig mot.

Syftet med lokala valkompassen är att på ett seriöst men ändå underhållande sätt hjälpa svenska väljare att orientera sig i aktuella lokala politiska frågor samt att få dem att lära sig mer om var partierna står i förhållande till deras egna åsikter. På ett enkelt sätt lyfter vi fram de lokala frågorna i valet och ger samtidigt partierna en plattform där de kan tala om för väljarna vad de driver för politik.

Varför gör ni lokala valkompasser?

Vi vill öka intresset för politiska sakfrågor och ge väljarna ett bättre beslutsunderlag inför valen till kommun och landsting - två väldigt viktiga val som ofta kommer i skymundan eftersom vi i Sverige har riksdagsval samtidigt. Att använda sig av valkompasser är väldigt populärt. Enigt SCB:s och Göteborgs universitets stora valundersökning 2014 var det nästa hälften (47%) av väljarkåren som gjorde någon form av valkompass och att det bland de unga väljarna under 30 var det åtta av tio som hade gjort en valkompass.

Europeisk forskning (Garzia, Trechler, De Angelis 2017) visar att i länder där man har en hög användning av valkompasser har det en positiv effekt på valdeltagandet. Detta framförallt i väljargrupper där valdeltagandet generellt är lågt, för unga och politiskt ointresserade.

Vilka får partier har vi bjudit in att vara med i Valkompassen?

Vi har bjudit in alla partier som fick minst ett mandat i kommun- och landstingsvalen 2014. Partier som under mandatperioden gått ihop med ett annat parti räknar vi som ett nytt parti utan mandat. Partier som lagt ned sin verksamhet under mandatperioden eller som vi fått besked inte ställer upp i valet 2018 har vi inte heller skickat någon inbjudan till.

Hur har ni gjort för att få tag i alla partiföreträdare?

Redan i november/december påbörjade vi arbetet med att få kontakt med alla lokala partiföreträdare. De handlar om runt 2500 stycken som totalt representerar ett hundratal olika partier. Förutom de stora rikspartierna som ställer upp i kommunerna finns det alltså ett 90-tal olika lokala partier som bara finns representerade i de lokala valen.



Vi har via partiernas egna organisationer och via partiernas hemsidor fått tag i mer eller mindre alla partiföreträdare och bjudit in dem att delta. Dock kan vi inte tvinga partierna att svara så i de fall de inte vill eller av olika skäl väljer att inte delta så kan vi inte göra något åt det.

Förutom att mejla har vi även ringt runt till politiska representanter – i normala fall kommunfullmäktiges ordförande - för samtliga av Sveriges 290 kommuner samt följt upp med att försöka nå alla partiföreträdare via telefon i de kommuner där vi haft minst antal svarande.

Hur har kompassfrågorna tagits fram?

För varje kommun och landsting finns det ett antal unika frågor som tagits fram med hjälp av de svar vi fick in från partierna i ett tidigt skede. Det handlade om vilka frågor partierna själva lokalt vill driva i valet. Utöver detta har vi via SVT lokala redaktioner och de lokala nyhetsredaktioner som också publicerar den lokala valkompassen kompletterat med aktuella lokala kompassfrågor.

Några av frågorna som ställs är således helt unika för varje kommun eller landsting men det stora flertalet av frågorna ställs till alla kommuner och landsting över hela landet.

Frågorna är framtagna för att vara aktuella, partiskiljande och lätta att ta ställning till för såväl de väljare som gör valkompassen som för de lokala partiföreträdarna som ska svara på frågorna. Vi har också eftersträvat att få en bra balans mellan positiva och negativa frågor för olika politiska inriktningar och strävat efter att alla de större partierna fått med någon profilfråga i batteriet.

För att få fram bra frågor har vi under hösten 2017 börjat med ett 100 tal generella frågor från start. Dessa har sedan bantats ner till 50 frågor + ett antal prio-frågor som vi bett Opinionslaboratoriet vid SOM-institutet på Göteborgs universitet att paneltesta för oss. Denna test resulterade i en forskningsrapport (https://valforskning.pol.gu.se/digitalAssets/1689/1689958_valforskningsprogrammet-rapport-2018-4--final_2018-05-21.pdf) som vi haft som en viktig källa när när vi tagit fram frågorna. Gallring av frågorna gjordes baserade på såväl resultaten från paneltesterna som efter vanliga användartester. Några frågor plockades också bort, lades till eller skrevs om baserade på att vi eftersträvar en politisk jämvikt och för att få in nya aktuella politiska frågor.

Förutom SVT:s egna politiska experter har vi också använt oss av rådgivare i form av externa statsvetare, journalister och erfarna valkompasskonstruktörer som fått komma med inspel och tycka till om frågeurval och formuleringar.

Hur räknas matchningen mellan mig och kandidaterna ut?

Vid beräkningen av matchningsprocent räknas såväl svarsalternativ samt om du angett frågan som ”extra viktig” eller inte in i beräkningen. Om både besökare och kandidat angett frågan som ”extra viktig” får den frågan större inverkan än övriga frågor på slutresultatet. Vid olika ståndpunkter i frågan distanseras ni mer, vid samma åsikt i frågan kommer ni hamna närmare varandra jämfört med om ni inte angett frågan som extra viktig. Rent teoretiskt går det att få såväl 100% som 0% för samtliga partier och kandidater som du jämför dig med. Detta val har vi också introducerat det vi kallar för priofrågor, där både partier och väljare som gör kompassen får välja upp till tre förslag eller budgetområden som de tycker är viktigast. Matchningsmässigt fungerar den på liknande sätt som för kompassfrågorna.

Vilka partier matchas jag mot?

Du matchas bara mot de partier som valt att svara på den lokala valkompassen. I vissa fall när det är färre än 4 svarande partier i en kommun kommer du inte att kunna göra kompassen, men du kan fortfarande gå in och läsa vad de partier som svarat på frågorna tycker och deras kommentarer. När fler än fyra partier svarat på frågorna i kommunen kommer vi att öppna upp den valkompassen för matchning.

Kan jag lita på resultatet?



Resultat du får visar hur väl dina egna åsikter stämmer överens med de lokala partierna som svarat på valkompassen. Detta innebär dock inte att man ska se resultatet som en direkt uppmaning att gå och rösta på just det parti som får högst matchprocent. I många fall skiljer det sig också ganska lite mellan de partierna som fått högst matchprocent.

Det finns många faktorer som spelar roll i vilket partival man gör som inte täcks in av en valkompass: vilka grundsympatier man har, vad man av tradition har röstat på tidigare, om man tycker att partiet och dess företrädare har gjort ett bra jobb, om man har förtroende för partiledaren etc. Resultat av valkompassen ska därför bara ses som en av många komponenter i det som sedan faller avgörandet vilket parti man väljer.

Hur hanterar ni integritetsaspekten?

Vi använder oss av en s k sessions-cookie för att temporärt spara dina resultat under tiden du gör valkompassen och när du efteråt går in och tittar på kandidatsidorna. Denna cookie försvinner sedan när du stänger ner din webbläsare. Men resultatsidan sparas även i din egen webbhistorik. Så vill du vara säker på att ingen ska få reda på ditt resultat skall du först rensa din webbhistorik och sedan stänga av din webbläsare innan du lämnar din dator, skärmplatta eller mobil. SVT sparar ingen persondata (exempelvis IP-nummer) kopplad till hur enskilda besökare svarat på de olika frågor i kompassen.