Ewelina Westin: "Det roligaste och läskigaste jag nånsin varit med om"

Det blev P4 Jönköpings bidrag Back on our streets med Spring City som tog hem segern i lördagskvällens final i P4 Nästa. Och Stockholmsduon The Lovers Of Valdaro får möjlighet att medverka i Melodifestivalen 2019.

Men även om det inte blev någon seger så är P4 Gotlands representant i finalen jättenöjd med finalkvällen.

– Det har varit det roligaste och det läskigaste jag nånsin har varit med om, säger Ewelina Westin.

Att medverka i P4 nästa och få så mycket stöd och uppmuntran har betytt mycket för henne, inte minst för självförtroendet.

Nu är målet att producera och få klart låtar till en EP hon räknar med att släppa.