Parkeringsdäck och alternativ barnomsorg i KD:s lokala valprogram

– Äldre pratar vi mycket om, att kunna känna sig trygg och få en värdig ålderdom. Men även barnfamiljer och att man ska skapa trygghet, säger Sara Lidqvist, Kristdemokraternas toppkandidat på valsedeln till regionfullmäktige.

Förutom grupper på max 12 barn i förskolan lovar partiet också tillgång till så kallad alternativ barnomsorg för barn upp till 12 års ålder.

– Alla barn mår inte bra av att gå i förskola. Det fungerar inte för alla familjer utan vi vill se en valfrihet där man kan välja ett alternativ som fungerar för livssituationen för den familjen, sa Sara Lidqvist när KD:s valprogram presenterades i juni.

– Jag tycker inte att politiker ska bestämma över hur barn ska tillbringa en stor del av sin dag.

Dessutom vill partiet att familjer ska kunna utnyttja barnomsorgspengen för att ta hand om egna och anhörigas barn.

Inom äldreomsorgen vill KD satsa på fler trygghetsboenden på landet och ökad valfrihet. Om det dröjer längre än 60 dagar för en person som behöver det att få en plats på anpassat boende vill partiet att full ersättning ska ges för anhörigvård.

Inom primärvården vill Kristdemokraterna på Gotland att det ska finnas röntgenmöjligheter även i Hemse och Slite. Och de vill att det ska byggas ett parkeringsdäck utanför Visby lasarett för att få bukt med trängseln där.

De senaste två mandatperioderna har KD inte haft tillräckligt väljarstöd för att det ska räcka till någon plats i regionfullmäktige. Och i den lokala opinionsundersökning som Sveriges Radio lät Novus göra under försommaren hamnade Kristdemokraterna strax under tvåprocentsspärren för att komma in i regionfullmäktige.