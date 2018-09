Storseger för Gute

FC Gute på sjätte plats i tabellen tog på söndagen emot seriens bottenlag Strömsbergs IF. Den första halvleken bestod av ett ordentligt spelövertag från hemmalagets sida. Innan halvleken var över hade Marcus Nobell gjort två mål. Det var bud på fler mål men ställningen stannade vid 2-0 efter första 45 minuterna.

I upptakten av den andra halvleken gjorde Martin Silva 3-0 för Gute. Strax därefter gjorde Marcus Nobell sitt tredje mål då han retfullt enkelt lobbade in 4-0. Dryga minuten senare var det dags igen då William Jan kunde rulla in 5-0. Med tjugo minuter kvar dundrade Kevin Wickman in 6-0. Innan matchen var över hade Strömsbergs IF reducerat på straff till 6-1.

Slutresultat: 6-1 (2-0)

Målskyttar FC Gute: Marcus Nobell 3, Martin Silva, William Jan, Kevin Wickman

