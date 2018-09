Nypelius (C) besviken över beslutet

2015, när domstolsprocesserna kring stenbrytningen vid Ojnareskogen redan varit i gång i flera år, meddelade den S-ledda regeringen att man ville göra området till ett Natura 2000-område.

– Det är beklagligt att de (regeringen) gick in och tillskapade de här Natura 2000-områdena [...] Det är helt oförsvarligt. Om vi ska ha en förutsägbar rättsprocess kan man inte gå in och ändra förutsättningarna mitt under en tillståndsprövning, säger Centerpartiets Eva Nypelius.