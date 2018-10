Gotland får mest pengar från Arvsfonden

Ett starkt föreningsliv tros vara anledningen till att Gotland skickar in så många ansökningar och får ta del av projektanslag. Varje år gör Avsfonden en rankning av Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalats ut per invånare. Under 2017 blev Gotlands totala projektanslag på 101 kronor per invånare och det räckte till en förstaplats.

Förra året fick fyra nyskapande projekt på Gotland stöd från Arvsfonden. Den organisation på ön som fick störst anslag var Visby tennisklubb som fick 2,3 miljoner för att bygga en padeltennishall. Men projektet har blivit försenat på grund av en långdragen bygglovshandläggning.