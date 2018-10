Elväg kan bli verklighet på Gotland

Bakom projektet med vägen, som kan bli världens första allmänna induktiva elväg, finns många olika aktörer och en av dem är Alec Havrén, som grundat och driver Gotland Ring.

– Man kan köra med vilket elfordon som helst och ladda under färden. Man lägger in en slags matta åtta centimeter under vägytan och den aktiveras när elfordonet kommer fram till fältet där laddningen sker, säger han.

Redan nu finns det konduktiva elvägar i Sverige, vilket innebär att fordonet har kontakt med vägbanan via en nedgrävd skena i marken.