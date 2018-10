Personalbrist i hemtjänsten – gamla blev utan insatser

– Just den här dagen var det ett ansträngt läge. Vi har haft det nu under hösten, det har varit svårt att få in vikarier i våra verksamheter, säger Agneta Nyström, avdelningschef för hemtjänsten på Gotland.

En brukare som ska ha daglig hjälp att duscha fick inte det denna särskilt ansträngda dag i oktober, en annan fick ingen ledsagning utan fick stanna hemma. För andra brukare sköts hjälp med städning, tvätt eller handling upp till en annan dag.

Nu har politikerna i socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdslista för hur man ska förbättra personalsituationen inom hemtjänsten.