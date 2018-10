Nya badhuset kan bli dyrare med nytt sätt att finansiera bygge

OPS - offentligt privat samarbete - ger som finansiering en fast årlig kostnad för regionen och förenklar budgeteringen. Det kan inte komma några obehagliga ekonomiska överraskningar, men den totala kostnaden kan bli högre än om regionen bygger och driver badhuset i egen regi.

– Ja, överlämnar man allting åt en operatör, både bygg och drift, då kanske man kan få det lite dyrare. Men du slipper ju risk, säger Per Wallstedt, fritidsstateg på regionstyrelseförvaltningen. Han förklarar att man just nu är i ett skede där kunskap hämtas in om vilket sätt som är bäst för uppförandet av badet.



Från liberalt håll, i fullmäktige, har föreslagits att det kommande badhusbygget på Gotland kan vara ett projekt där nya lösningar för finansiering ska prövas. Då med argumentet att "kostnaderna kan hållas ned", när ett eller flera privata företag, genom offentlig upphandling, uppdras att finansiera, bygga och driva badet under längre tid.



Men de konsulter som gjort förstudien kring badhuset slår fast att externt ägande och extern drift kan ge en högre kostnad för regionen. För entreprenören vill ha en "riskpremie". Och av erfarenhet vet man att kommunal borgen dessutom är nödvändigt.



Egentligen förväntade sig politikerna att få en rekommendation kring drifts- och ägandeform, i förstudien som konsulter gjort om nytt badhus. Men det kommer ingen sådan i badhusrapporten. Tvärtom så skriver de att de inte lämnar några direkta rekommendationer – utan låter politikerna avgöra själva utifrån den analys som finns i förstudien om innebörden av OPS.