Nya trädarter upptäckta på Gotland

De nya träden är korsningar mellan Rönn och Finnoxel och båda kan i sällsynta fall föröka sig på egen hand.

Trots att de två träden har samma ursprung ser de olika ut beroende på var på Gotland de växer. Den ena arten finns på Bungenäset på norra Gotland och kallas för Bungerönn, den andra arten växer i sydost och har fått namnet Garderönn.



Att nya trädarter påträffas i Sverige händer nästan aldrig enligt Mikael Hedrén som är professor vid biologiska institutionen i Lund och en av forskarna som studerat de nya träden.

Referens:

Levin et al, 2018. Multiple independent origins of intermediate species between Sorbus aucuparia and S. hybrida (Rosaceae) in the Baltic region. Nordic Journal of Botany 18 October 2018. doi: 10.1111/njb.02035