Anna Sundström hyllas för sin musik och bilder

Anna Sundström har under senare tid ägnat mycket tid åt musiken och Mirny Mines debutskiva The Other part, en skiva som i helgen prisades på musiktävlingen Rockskallen.

Samtidigt har hennes bilder blivit uttagna till en konstutställning under Hansedagarna i staden Pskov. Det är bilder inifrån ett gammalt gotländskt förfallet hus, där en kvinna med dolt ansikte sveper runt.

Anna Sundström är glad för att få pris och för uppmärksamheten men gillar egentligen inte att stå i centrum.

- Det är dubbla känslor, det är ju inte därför jag gör det här!