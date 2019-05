Finaldags för P4 Nästa Gotland

SMS:et kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du får rösta max tio gånger. När du röstat får du ett svar som bekräftelse att din röst har gått fram.

Låt 1: Lazy Afternoon - Make love real

För att rösta på låt 1, Make Love Real med Lazy Afternoon, skicka:

p4gotl (mellanslag) låt1

i ett SMS till 722 50.

Låt 2: Jenny Bergfoth - Vårt val

För att rösta på låt 2, Vårt val med Jenny Bergfoth, skicka:

p4gotl (mellanslag) låt2

i ett SMS till 722 50.

Låt 3: Ellen Kloth - Restless Soul

För att rösta på låt 3, Restless Soul med Ellen Kloth, skicka:

p4gotl (mellanslag) låt3

i ett SMS till 722 50.

Låt 4: The Void - In the Eternal Moment

För att rösta på låt 4, In the Eternal Moment med the Void, skicka:

p4gotl (mellanslag) låt4

i ett SMS till 722 50.

Låt 5: Jimmy Ahlén - Himmelen i mig

För att rösta på låt 5, Himmelen i mig med Jimmy Ahlén feat. Janne Schaffer, skicka:

p4gotl (mellanslag) låt5

i ett SMS till 722 50.

