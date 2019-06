Fullt på BB i Visby

- Det har nästan blivit en tradition att vi har fullt under sommarmånaderna, säger Anna Hörsne-Malmborg som är chef för förlossningsavdelningen i Visby. Hon berättar även att det just i år är extra många gotländska födslar beräknade under sommarmånaderna vilket gör det svårare för vanligt för icke-gotlänningar att föda på ön.