Grottforskare har kommit 60 meter längre in i Lummelundagrottan

Hela veckan har ett 40-tal personer från flera olika länder fortsatt att undersöka det inre av Lummelundagrottan, och under sista dagen tog sig ett par av dem ytterligare 60 meter in, genom att dyka i gångarna från den så kallade Trespegelsalen. Stina Gabrielsson och Jani Kuosku var de som nedkylda men lyckliga tog sig in dit där inga människor varit tidigare.