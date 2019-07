Gotlandsfärja körde in i kajen i Nynäshamn – turer ställs in

Olyckan skedde klockan 13:40 och ingen person kom till skada. Färjan är tagen ur bruk, enligt Destination Gotland. På sin Facebooksida uppmanar de resenärer att kontakta kundtjänst för att boka om sina biljetter.

Bolaget har satt in flera extraturer och senarelagda turer som ska gå under under natten mot tisdag och under tisdagen.

Destination Gotland skriver på sin hemsida att en besiktning av fartyget är gjord och att reparationsarbete kommer att pågå under natten.

P4 Gotland/P4 Stockholm

