Oklart varför Gotlandsfärja körde in i kaj

– Hur länge båten tas ur trafik är inte klart, och varför det hände ska nu utredas, säger Christer Bruzelius, VD på Destination Gotland.

Olyckan med MS Visborg innebär att färjetrafiken Oskarshamn Visby berörs under tisdagen.



Morgonturen från Visby vid 07.30 avgår först 09.15. Turen från Oskarshamn under förmiddagen avgår först kl 13



Den skadade färjan MS Visborg har reparerats under natten, när den återkommer i trafik är oklart, men Destination Gotland lovar mer information vid 9-tiden.