Många restauranger att kolla på Gotland under sommaren

Under vinterhalvåret är de sju, men just nu behövs nio livsmedelsinspektörer för att hinna med alla sommarcaféer och restauranger som öppnar vid midsommar och stänger när skolan börjar i augusti. Enligt Per Tjernby, en av två ordinarie inspektörer i tjänst har de inte upptäckt några allvarliga brister på öns restauranger.

– Det har varit bra. Det är bra varje år. De är vana vid att vi kommer ut och besöker dem och det ser bra ut, säger han.

Ett par viktiga saker att ha koll på både på restaurang och hemma är att tillagad mat är riktigt varm - särskilt kyckling och köttfärs, och att kalla rätter är kalla.