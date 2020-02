GT-guldet till Visby IBK

Årets idrottsgärning Bo Lautin, Levide IF

Årets idrottsförening Roma IF

Årets ungdomsförening Stånga IF

Årets ungdomsledare Kristina Kicki Jakobsson, Gotlands Ridsportförbund/Hemseortens Rid och Körklubb

Årets evenemang Gotlands Bro OK, Helg utan älg

Årets idrottsledare Joakim Bandholtz, Visby IBK

Årets eldsjäl Anette Westöö/Jane Erixon, Gotlands Motorförenings Bilklubb

Idrottsakademins hederspris Stig Larsson, VIF Gute Friidrottsklubb

GT-guldet Visby IBK

Årets idrottsförälder Therese Christiansson, Traume RS

SISU-priset Jessica Nilsson, FC Gute

Förtjänsttecken i guld

Bertil Allmungs, IF Hansa-Hoburg

Bo Ax, IF Gutakampen

Camilla Lamm, Gotlands Lantliga Ryttarförening

Jan Norrby, Gotlands Orienteringsförbund, Gotlands Bro OK

Anders Leo Pettersson, Visby Ladies/Visby BBK

Karin Skalberg, Gotlands Bro OK

Johanna Tammilehto, VIF Gute Friidrottsklubb



Förtjänsttecken i silver

Ulf Almgren, Roma IF, VIF Gute Friidrottsklubb m fl

Ida Edlund, Levide IF

Fredrik Godman, Visby Roma HK Ungdom

Anders Grönlund, IK Graip, Roma IF

Lars Kellström, Barlingbo IF, Dalhem IF

John-Erik Larsson, Dalhem IF

Anna Melander, Levide IF

Carina Nilsson, Gotlands Bro OK

Gun-Britt Norrby, Levide IF

Lars Persson, Visby Roma HK Ungdom

Susanne Pettersson, Endre IF

Peter Skalberg, Gotlands Bro OK

Cecilia Stenström, Gotlands Ridsportförbund, Gotlands Lantliga RF

Jonte Söderling, Gotlands Ishockeyförbund, Visby Roma HK m fl

Ingela Westfält Uddin, Team Gotland Volleybollklubb, Visborgs OK, Wall IF m fl

Thomas Wickman, Dalhem IF, IFK Visby m fl