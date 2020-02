Visby Roma tappade på slutet

Efter kvittering kunde Huddinge sedan avgöra när Visby Roma fick två spelare utvisade.

– Jag tycker det var väl hårt att vi fick ett tre mot fem-underläge, den andra utvisningen är väldigt tuff, men domaren gör den bedömningen och där är Huddinge väldigt skickliga, säger Visby Romas sportchef André Lundholm.

Nu återstår en match för Visby Roma i seriespelet och under söndagen har Skövde chansen att knappa in på lagets försprång på fyra poäng. Om Visby Roma håller undan väntar fortsatt spel i play off 1.